Museum nach Feierabend: Frauen um 1900 - Ein Abend mit Thekla Weygang

Referentin: Elisabeth Schmid

bis

Weygang Museum Öhringen Karlsvorstadt 38, 74613 Öhringen

Diese Führung beleuchtet die Lebenswelt von Frauen um 1900 in Öhringen am Beispiel von Thekla Weygang.

In der von Residenztradition, bürgerlichem Selbstverständnis und wirtschaftlichem Wandel geprägten Stadt eröffneten sich Frauen neue Möglichkeiten – zugleich blieben sie in gesellschaftliche Erwartungen und feste Rollenbilder eingebunden.

Anhand von Thekla Weygangs Biografie werfen wir einen Blick auf bürgerliche Lebenswelten, Engagement im kulturellen Bereich sowie die Handlungsspielräume, die sich Frauen trotz bestehender gesellschaftlicher Grenzen eröffneten. Die Führung zeigt, wie individuelle Lebenswege zugleich von sozialen Normen geprägt waren und diese mitunter auch herausforderten – und macht so die Situation von Frauen um 1900 anschaulich und greifbar.

Info

Weygang Museum Öhringen Karlsvorstadt 38, 74613 Öhringen
Freizeit & Erholung
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