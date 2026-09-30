Museum nach Feierabend: "Was zwischen Schwanz und Rüssel ist" – Johann Jakob Lehr und seine Öhringer.

Fast 50 Jahre lang betrieb Johann Jakob Lehr (1787-1864) das Wirtshaus zum Adler in Pfedelbach.

Berühmtheit erlangte er aber nicht durch seine gastronomischen Qualitäten, sondern mit über 100 gewitzten Gelegenheitsgedichten, die er in der Zeitung veröffentlichte oder in seinem Wirtshaussaal vortrug. Für die damaligen Öhringer und Öhringerinnen war sein Wirtshaus ein beliebtes Ziel. Deshalb wundert es auch nicht, dass sich der Pfedelbacher Adlerwirt besonders häufig mit der Nachbarstadt Öhringen und ihrer Einwohnerschaft auseinandersetzte, die er mal umwarb und mal mit beißendem Spott bedachte.

Der Historiker und Autor Jan Wiechert hat die Gedichte Johann Jakob Lehrs 2023 in seinem Band Was zwischen Schwanz und Rüssel ist neu herausgegeben. Für das Museum nach Feierabend hat er eine besondere Auswahl von Texten zusammengestellt, die sich mit dem alten Öhringen auseinandersetzen