× Erweitern Weygang-Museum Museum nach Feierabend

Unter dem Motto "Museum nach Feierabend - der besondere Museumsabend" finden im Weygang-Museum jeden zweiten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr vergnügliche Kurzführungen oder Vorträge zu ausgesuchten Themen statt.

„Hundert römische Meilen unterwegs mit Caracalla“ – Die „expeditio germanica“ (2013-213 n.Chr.). Ein moderner Erlebnisvortrag von einem ungewöhnlichen antiken Abenteuer am 12. Februar im Weygang-Museum.

Vor fast 6 Jahren unternahm die Römergruppe Numerus Brittonum aus der Limesstadt Welzheim ein besonderes archäologisches Experiment: Unter möglichst authentischen Bedingungen sollte der Germanenfeldzug des Kaisers Caracalla aus dem Jahr 213 n. Chr. zum 1800jährigen Jubiläum nachempfunden werden. Dabei wurde ausgehend von Aalen eine 144 kilometerlange Marschstrecke bewältigt. Mit dem vermutlichen Grenzübergang des Imperators am Limestor im Ostalbkreis wurde eben nicht nur antike Weltgeschichte geschrieben: Hier lässt sich das erste taggenaue Datum der Landesgeschichte festmachen. Die Mitglieder der Geschichtstruppe, die sich aus dem gesamten Land rekrutieren, wollten mit ihrer Unternehmung an das welthistorische Großereignis am Limes vor jetzt 1806 Jahren erinnern und die Fähigkeiten der Ausrüstung und der eigenen Physis einem einmaligen Praxistest unterziehen.

In einem Vortrag am 12. Februar soll nochmals der nachgestellte Feldzug aus der Römerzeit, in welchem auch die Region Öhringen damals eine wichtige Rolle spielte, aufgegriffen werden. Unterlegt von eindrucksvollen Bildern wird der Lehrer und Limes-Cicerone Andreas Schaaf von den gemachten Erfahrungen und Ergebnissen dieses Projektes aus eigener Perspektive berichten.

Referent: Andreas Schaaf

Tel. 07941 – 35394

www.weygang-museum.de

https://www.facebook.com/Weygang.Museum.Oehringen/

Kooperationspartner:

Volkshochschule Öhringen

v