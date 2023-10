Vortrag: Johann Christoph Haas - Wiederentdeckung eines vergessenen Malers

Dass die Stirn des Gmünder Marktplatzes, das Haus Rettenmayr direkt neben dem Rathaus, einst ein Außenfresko geziert hat, ist heute vergessen. Genauso der Maler, der es geschaffen hatte, nämlich Johann Christoph Haas, der aus Reutte in Tirol nach Gmünd zugewandert war und 1829 hier verstarb. Durch die Anfrage des Museumsvereins in Reutte kam ein Stein ins Rollen und es konnte dieser Maler, der zwischen 1811 und 1829 in Gmünd wirkte, nun aus dem Dunkel der Vergessenheit und dem Verwirrspiel falscher Zuweisungen wieder hervorgeholt werden. In seiner Tiroler Heimat war er nämlich durchaus nicht vergessen, aber sein Gmünder Spätwerk konnte nun erst wiederentdeckt und erschlossen werden.

In seinem Vortrag stellt Karlheinz Hegele diesen in Gmünd Vergessenen und Verkannten erstmals dem Gmünder Publikum vor.