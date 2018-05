Gemeinsam mit dem Kur- und Tourismusverein bietet das Deutschordensmuseum an jedem Samstag Nachmittag eine kombinierte Führung an, die um 14 Uhr am Alten Rathaus startet und um 15 Uhr einen Gang zu den Höhepunkten im Museum anschließt.

Beide Teile der Führung können auch unabhängig voneinander besucht werden.

Info:Treffpunkt 14 Uhr: Rathaus15 Uhr: Museumskasse.