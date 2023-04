Museumskonzert im Schloss

Marcel Brunner (Bariton) ist Solist am Nationaltheater Mannheim und in Bad Mergentheim bestens bekannt. Mit Rossinis Petite Messe solennelle begeisterte er zuletzt in der Schlosskirche.

Als Liedsänger konzertiert er mit Doriana Tchakarova (Klavier) und beschließt die Saison mit Highlights des deutschen Liedrepertoires. Franz Schubert, Carl Loewe und Robert Schumann sowie Mahlers Lieder aus des Knaben Wunderhorn; dazu gesellen sich Lieder von Hugo Wolf, der besonders häufig Texte von Eduard Mörike vertont hat.

In einer Zeit der Gigantomanie, in der urbane Zentren wie Geschwüre wuchsen und Industriekomplexe die menschliche Produktivität vervielfachten schufen auch Komponist*innen Werke von ungekannter Größe und Opulenz. Das Ende des 19. Jahrhunderts: Auch die Zeit von Hugo Wolf, der dieser gewaltigen und rastlosen Zeit, mit den » kleinen Dinge entzückte.«