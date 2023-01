Museumskonzert im Schloss - TSCHAIKOWSKI PUR

Peter Tschaikowski studierte zunächst Jura und war Sekretär im Justizministerium.

Danach studierte er am Petersburger Konservatorium u.a. bei Anton Rubinstein und lehrte 1866-78 Musiktheorie am Moskauer Konservatorium, dessen Direktor Nikolaj Rubinstein ihn förderte.

Als Musikkritiker und Dirigent eigener Werke sowie als freischaffender Komponist genoss er rasch seinen Ruhm in Russland und im westlichen Europa. Später überschatteten Depressionen und Einsamkeit seine gesellschaftlichen Ehrungen und Erfolge als Komponist. Tschaikowski hat in fast allen Gattungen erfolgreiche Werke komponiert. Höhepunkte seines instrumentalen Schaffens ist besonders die letzte seiner Sinfonien, die „Pathétique“. Sie ist eine bewegende Selbstoffenbarung kurz vor dem Tode; Seiner Kammermusik, die dagegen nichts so ganz so eigenständig erscheint, widmen Kirill Troussov (Violine), Benedict Kloeckner (Violoncello) und Alexandra Troussova (Klavier) diesen ganz besonderen Abend. Das 45-minütige Trio a-Moll besteht aus nur zwei Sätzen, die in ihrer Ausdehnung unwillkürlich sinfonische Dimensionen annehmen.

Zunächst wird ein langsamer und ein schneller Gedanke in dramatisch zugespitzter Sonatenform einander gegenübergestellt. Der zweite Satz besteht aus einem Andante mit zunächst elf Variationen. Die 12. Variation wird in der Folge in einem langen Sonaten-Allegro mit Finalcharakter ausgeweitet; dabei dient ein altes russisches Volkslied als Vorbild für die Themen der Variationen und veranlasste Schostakowitsch im Eindruck des Klaviertrios zu schreiben: „Erfüllt von nie verlöschender Liebe zu den Menschen, weckt diese Musik erhabenene und edle Empfindungen.“