Museumskonzert - Saisonauftakt

Tangenten sind Holzstäbchen, die gegen die Saiten eines sog. Tangentenflügels schlagen. Rund zwanzig Instrumente dieser Gattung sind überhaupt noch erhalten.

Kurz nach Johann Sebastian Bach kamen diese Instrumente in den Gebrauch; jedoch nur kurz. Vielleicht sind diese Instrumente auch deshalb aus unserem Bewusstsein beinahe verschwunden. Tangentenflügel kreieren eine uns nahezu unbekannte Klangwelt. Eine Klangwelt, die im historischen Deutschordenschloss Ende des 18. Jahrhunderts womöglich bekannt war. Luise Enzian, Harfenistin geboren in Bad Mergentheim, kehrt mit Sylvia Ackermann und einem solchen Instrumenten-Schatz zu den Museumskonzerten zurück. Sie werden uns ein Programm mit betörender Salonmusik präsentieren. Weniger bekannte Komponisten auf authentischen Instrumenten - eine musikalische Reise in eine fast vergessene Zeit.

Luise Enzian, Louis-Seize-Harfe

Sylvia Ackermann, Tangentenflügel