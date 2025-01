Museumskurs zum Bau antiker und spätantiker Schuhe

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar 2025, bietet das Alamannenmuseum einen Schuhbauworkshop unter der Leitung von Stefan von der Heide alias Meister Knrieriem an. Die Teilnehmer können sich unter professioneller Anleitung ein Paar Schuhe aus antiker oder spätantiker Zeit selbst herstellen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 18 Schuhmodelle stehen zur Auswahl. Der Kurs geht am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr.