Museumsobjekte zum virtuellen Anfassen

Entdecke das Hornmoldhaus mit VR-Brille.

Mit einer VR-Brille kannst Du verschiedene Ausstellungsräume, versteckte Geheimgänge und das Museums-Depot erkunden. Erlebe Sammlungsobjekte hautnah, probiere historische Kleidung an und erlerne den Umgang mit einem japanischen Samurai-Schwert.

Die digitalen Anwendungen sind für Groß und Klein (Kinder ab 6 Jahre nur in Begleitung).

Dauer: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr (1 Stunde)

Anmeldung erforderlich!