Museumszeit für Kinder

Gefördert durch die Museumsfreunde Ludwigsburg e.V.

Was passiert in Deiner Stadt? Im Museumsatelier bist Du gefragt! Dort kannst Du zu einem Thema der Ludwigsburger Geschichte basteln, gestalten oder bauen. Die Atelier- und Werkstattpädagogin Maria Pasda begleitet Dich dabei mit vielen Ideen. Währenddessen haben Deine Eltern Gelegenheit, Erledigungen zu machen, sich im Café zu entspannen oder am Ausstellungsrundgang teilzunehmen. Das jeweilige Thema der Museumszeit wird über Presse und Newsletter bekannt gemacht!

Geeignet für Kinder ab 6 Jahren, Eltern hinterlassen bitte ihre Telefonnummer.