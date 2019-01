Musical Dinner

Nach den acht ausverkauften Shows seit 2010, präsentieren wir Ihnen erneut diesen wundervollen Event.Reise mit bekannten Gesichtern durch die Welt der MusicalsMusical Gaumenschmaus ist in 2010 von Fawn Arnold gegründet. Die gebürtige Texanerin wurde mit Hauptrollen in „Mamma Mia!“ und „Tanz der Vampire“ bekannt, aber auch mit vielen Europa- tourneen wie der „Nacht der Musicals“. Zuhause ist sie in Stuttgart. Fawn Arnolds musikalische Reise führt bei „Musical Highlights“ durch die großen Musicals unserer Zeit: Das Repertoire reicht von West Side Story und Evita bis zu Mamma Mia!, Cabaret, Tanz der Vampire und Elisabeth. Auch neue Musicals werden Präsentiert wie Rocky, Tarzan und We Will Rock You.„Das Publikum soll Spaß haben, es soll einen unvergesslichen Abend im Kontakt mit uns erleben“, beschreibt Fawn Arnold, Kopf und Organisatorin von Musical Gaumenschmaus, „Wir wollen auch Nicht-Musical-Gänger zu Musical-Fans machen.“ Begleitet wird Fawn von Andrè Wright bekannt aus der Wiener Musical „Motown“, Mathias Pagani bekannt aus „Dracula“ und Katrin Mayer der Belle in „Die Schöne und das Biest“ verkörperte.Wie immer wird dieser Show hautnah und ohne Bühne von unseren Darstellern präsentiert, zusammen mit einem LECKEREN Vier-Gänge-Menü!