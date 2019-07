Musik unter dem Kastanienbaum

Wir starten auch 2019 wieder in unser kleines Mini-Festival unter dem Kastanienbaum! Diesmal mit Johnny Da Cruz als Headliner, Johnny kommt eigentlich aus São Paulo und ist Resident des besten Clubs aus Brasilien, dem D-Edge. Mittlerweile hat der Mann auch ein Standbein in Berlin aufgebaut und rockt dort regelmäsig die großen Clubs wie; Kater Blau, Sisyphos & Co. Sein Anspruch, die Funktionalität von Techno mit Soul zu vereinen, wurde dabei schnell ein Markenzeichen. Johnny scheint gar nicht anders zu können, als neben dicken Bässen und groovigen Drums auch kleine Melodien und harmonische Elemente in seine Sets einzubauen. Getreu dem Motto "Spaß haben und Spaß bereiten", schafft er es immer, sein Publikum auf's Neue zu begeistern und lässt vermuten, dass wir in Zukunft noch so einiges von ihm zu hören bekommen. Also liebe Feiergemeinde bitte einsteigen, es wird wieder heftig unter dem Kastanienbaum getanzt! Feier mit; Johnny Da Cruz, Julian Konsent, Marco Tondera, Bajan K, den Jungs von Bolly Noise die Nacht deines Sommer. Ach ja; das Early Bird Special mit freien Eintritt bis 01.30 Uhr zählt auch heute - COME EARLY & TANZ MIT UNTER DEM KASTANIENBAUM!