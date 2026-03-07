„Drei Musketiere Reutlingen e.V.“ Wir sind eine non profit NGO (Non Gouvernement Organisation) aus Reutlingen.

Dieses Jahr ist für uns ein ganz besonderes: Die Drei Musketiere Reutlingen e. V. feiern ihr 10-jähriges Bestehen.

Seit zehn Jahren engagiert sich unser Verein dort, wo Menschen Hilfe brauchen – unabhängig von Herkunft, Religion oder politischer Zugehörigkeit. Wir leisten humanitäre Soforthilfe in Katastrophen- & Kriegsregionen, zuhause vor unserer Haustüre, unterstützen Menschen in Notlagen und setzen gleichzeitig auf langfristige Projekte, wie beispielsweise ein Women Empowerment & Education Center in Izmir (Türkei).

Unser Antrieb ist einfach: Wir helfen Menschen. Egal wo. Egal wem.

Music 4 Humanity ist eines der Formate, mit denen wir dieses Engagement sichtbar machen und gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern Solidarität leben. Musik bringt Menschen zusammen – und genau diese Kraft nutzen wir, um Aufmerksamkeit für humanitäre Hilfe zu schaffen und Menschen zu mobilisieren.

Anlässlich unseres Jubiläums beginnen wir in diesem Jahr bereits am Freitag, den 03.07.2026 um 19:00 Uhr mit einem besonderen Auftaktabend mit drei großartigen Bands.

Am Samstag, den 04.07.2026 ab 15:00 Uhr geht es weiter mit vielen weiteren Künstlerinnen, Künstlern und Bands. Dann verwandelt sich der Reutlinger Stadtpark wieder in einen Ort der Begegnung, der Musik und der gelebten Solidarität – bis spät in die Nacht.

Gleichzeitig ist Music 4 Humanity für uns auch ein klares gesellschaftliches Statement.

Wir stehen für Respekt, Vielfalt und Menschlichkeit – und positionieren uns bewusst gegen rechten Hass, Ausgrenzung und Hetze.

Lasst uns gemeinsam zeigen, was möglich ist, wenn Menschen zusammenstehen.

Mit Musik.

Mit Herz.

Mit Menschlichkeit.

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Übrigens wollen wir von keinem der teilnehmenden Vereine eine Standgebühr. Alles fließt direkt in deren eigene Vereinskassen. Solidarity makes us Human!