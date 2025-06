"Music 4 Humanity" ist ein Benefiz-Konzert der "Drei Musketiere Reutlingen e.V." Es soll Brücken bauen, Vorurteile abbauen und Menschen zusammenführen.

Ein Fest der Menschlichkeit für alle, egal woher sie kommen, woran sie glauben oder wen sie lieben.

Als humanitärer Verein versuchen wir politisch neutral zu sein, doch in Zeiten, in denen Hass & Hetze, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Rassismus immer mehr zunehmen, wollen wir uns klar positionieren und ein ganz deutliches Zeichen gegen Rechts, gegen Ausgrenzung und für mehr Miteinander einsetzen: In unserer Stadt ist jeder Willkommen!