Music& Comedy: Ein musikalisch-kabarettistischer Abend mit Jochen Schaible& Christoph Maul

Erleben Sie die einzigartige Fusion von Musik und Kabarett: Jochen Schaible (Gesang) und Christoph Maul (Kabarett) wirken gemeinsam auf der Freilichtbühne in Dinkelsbühl.

Jochen Schaible, bekannt für seine mitreißenden musikalischen Auftritte und seine Vielseitigkeit, sorgt mit seinen emotionalen Interpretationen und seinem breiten Repertoire für beste Unterhaltung. Von kraftvollen Balladen bis zu mitreißenden Hits und Musicalsongs nimmt er das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Eine Prise Humor und Entertainment ist dabei immer im Gepäck.

Christoph Maul wiederum präsentiert sein scharfzüngiges, tagesaktuelles und pointiertes Kabarett. Mit Augenzwinkern beleuchtet er regionale, globale und gesellschaftliche Themen. Ein Wortgefecht aus dem Wahnsinn des Alltags, aus Politik und dem Menschsein selbst. Es erwartet Sie feinster Humor, bei dem kein Auge trocken bleibt.

Diese einzigartige Kombination verspricht einen Abend voller Abwechslung, Unterhaltung und Lachmuskeltraining.