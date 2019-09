Die Sängerin und Cellistin Martina Trost gestaltet gemeinsam mit dem aus Spanien stammenden Duopartner und Gitarristen Pedro Gonzalez ein Konzert mit barocken Arien und Instrumentalmusik für Violoncello und Gitarre.

»Music for a While« schenkt Einblicke in den Reichtum und die Schönheit barocker Vokal- und Instrumentalwerke. Barocke Arien u.a. von Frescobaldi, Dowland und Purcell werden umrahmt von Kompositionen für Violoncello und Gitarre. Die beiden Künstler lernten sich in ihrer Studienzeit in Düsseldorf kennen. Ihre gemeinsame musikalische Sprache ist die Grundlage für lebendige und hochwertige Konzertprogramme.

Martina Trost ist neben ihrer künstlerischen Tätigkeit an der Musikschule Pliezhausen als Cellopädagogin tätig.

Pedro Gonzalez ist Preisträger internationaler Wettbewerbe und trat als Solist mit internationalen Orchestern auf. Er ist Dozent für Gitarre an der Hochschule für Musik in Palma de Mallorca.