Music for Humanity

"Music 4 Humanity" ist ein Benefiz-Konzert der "Drei Musketiere Reutlingen e.V." Es soll Brücken bauen, Vorurteile abbauen und Menschen zusammenführen.

Als humanitäre Hilfsorganisation nehmen die „3 Musketiere“ grundsätzlich eine eher neutrale Haltung ein. Doch in Zeiten in denen demokratiefeindliche Stimmen immer lauter werden und mehr und mehr Gehör finden, sehen wir es als unsere Pflicht mit MUSIC 4 HUMANITY ebenfalls laut zu werden und ein deutliches Signal gegen Rechts, Hass, Hetze, Ausgrenzung und Rassismus zu setzen. In unserer Stadt ist jede*r willkommen und soll sich bei uns zuhause fühlen dürfen. Music 4 Humanity ist eine Veranstaltung für alle Menschen und Kulturen, egal woher sie kommen, egal woran sie glauben, wen oder was sie lieben. Mit Musik und einem Fest der Menschlichkeit möchten die Musketiere Brücken bauen und für eine tolerante, bunte und offene Gesellschaft einstehen und Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen.

Die häufigen Einsätze der letzten Zeit haben auch die Musketiere extrem gefordert. Sei es die Versorgung der Menschen vor Ort in der Ukraine, wo der russische Angriffskrieg unvermindert weiter geht, oder die wichtige, anhaltende Unterstützung der Menschen in der von dem schweren Erdbeben getroffenen Gebiete in der Türkei und in Syrien. Beide Einsätze gehen über die Erstversorgung hinaus und sollen über lange Zeit Erleichterung, Unterstützung, Hilfe und Hilfe zur Selbstversorgung bringen.

Über diese Arbeiten und die weiteren Projekte wie zum Beispiel ihr Engagement in der Türkei mit einem Bildungszentrum für benachteiligte Frauen aus Syrien, werden die Musketiere vor Ort informieren. Ein reger Austausch an diesem stimmungsvollen Event ist ausdrücklich gewünscht, ein Info-Stand ist aufgebaut.

Neu ist dieses Jahr, dass neben einem Spielmobil für die jüngeren Besucher inkl. Betreuung, auch mit „Piano Papa“ erstmals ein musikalisches Kinderprogramm angeboten wird. Zum Beginn um 15.00 Uhr werden die Dance Kids vom Sportverein TSV Eningen mit einer tolle Mischung aus Kindertanz das Publikum zum Staunen bringen.

Der Eintritt ist wie immer frei und alle Künstler verzichten auf ihre Gage. Die Zuschauer werden von wunderbaren Künstlern aus der Region wie The Dukehill Strummers, Melikas, Rulaman, Junik und Suabian Kick auf hohem Niveau musikalisch unterhalten.

Der Vorsitzende des Vereins Markus Brandstetter wird seltene Einblicke hinter die Kulissen der Musketiere gewähren.

Neben schöner Musik und guten Gesprächen bei kühlen Getränken auf der Picknick-Decke, bewirten nationale und internationale Vereine aus der Region mit landestypische Gerichten und informieren ebenfalls über ihre Arbeit. Die Vereine zahlen keine Standgebühr und können die Einnahmen komplett ihrer Vereinskasse zuführen.

Die Musketiere freuen sich über zahlreiche Spenden, damit ihre wichtige Arbeit fortgeführt werden kann und natürlich über zahlreiche Besucher.