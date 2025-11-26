Music got Rhythm – Das Jahrhundert des Jazz

In den 1920ern erobert ein neuer Musikstil die Welt im Sturm: Jazz. Jazz ist vielseitig und aufregend, das erste Pop-Phänomen.

. Jazz verbindet wie kein anderes Genre den Groove mit komplexen Harmonien und Impro-Konzepten. Die Geschichte des Jazz wird, ausgehend von den Wurzeln "New Orleans" über die Äste “Swing“, "Bebop" und "Free Jazz", bis hin zu aktuellen Ablegern musikalisch dargestellt. Eine kurzweilige Moderation erklärt den "Stammbaum des Jazz" und vermittelt neben historischem und musikalischem Wissen die Freude an der Musik. Interaktionen machen dieses pädagogische Konzert kurzweilig und elementar erlebbar.

Unter der Leitung des Jazzgitarristen Jörn Baehr fanden sich anlässlich dieses Projekts acht bekannte Musikerpersönlichkeiten zusammen, deren Arrangements den Auftritt zu einem hochkarätigen Konzertereignis werden lassen.