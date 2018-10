× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Der Jazz eroberte in den 1920ern die Welt im Sturm: das erste Pop-Phänomen.

Music got Rhythm ist eine inhaltliche Weiterführung von „The Jazzhistory“ im Rahmen von „School goes Jazzclub“. Auch dieses Programm beleuchtet die wichtigsten historischen Aspekte: Freiheit, Demokratie und Jazz sind untrennbar. In dem 90min Musikprogramm werden alle wichtigen Stationen und Entwicklungen des Jazz im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext präsentiert.

Eine jugendgerechte Moderation, Interaktionen und Partizipationsangebote machen dieses pädagogische Konzert kurzweilig und elementar erlebbar. Bei einer Reise durch 100 Jahre Jazzmusik und ihre Wurzeln unterhalten acht Jazzmusikern die Zuhörer von morgen auf höchst spannende und anregende Weise.

Für alle Jugendlichen ab 12 Jahren und Schulklassen, die sich im Musikunterricht mit dem Thema Jazz befassen.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Junge Bühne Ludwigsburg.