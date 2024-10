Music got Rhythm

Der Jazz eroberte in den 1920ern die Welt im Sturm: das erste Pop-Phänomen. Die Geschichte des Jazz wird, ausgehend von den Wurzeln "New Orleans" über die Äste “Swing“, "Bebop" und "Free Jazz", bis hin zu einigen aktuellen Ablegern musikalisch dargestellt.Jugendgerechte Moderation, Interaktionen und Partizipationsangebote machen dieses pädagogische Konzert kurzweilig und elementar erlebbar. Das Projekt etabliert mit seinen Inhalten und Strukturen eine Kulturvermittlung, die Jugendliche da abholt, wo sie stehen, ohne sich anzubiedern - die ihnen neben historischem und musikalischem Wissen insbesondere Freude an der Musik aufzeigt. Für alle Jugendlichen ab 12 Jahre und Schulklassen, die sich im Musikunterricht mit dem Thema Jazz befassen. Eintritt 8,00 Euro.

Der Jazz eroberte in den 1920ern die Welt im Sturm: das erste Pop-Phänomen. Die Geschichte des Jazz wird, ausgehend von den Wurzeln "New Orleans" über die Äste “Swing“, "Bebop" und "Free Jazz", bis hin zu einigen aktuellen Ablegern musikalisch dargestellt. Eine kurzweilige Moderation erklärt den "Stammbaum des Jazz".

Hierbei geht es nicht um einen Vortrag von Daten und Jahreszahlen (die stehen im Musiklexikon), sondern um eine unterhaltsame Präsentation der Stilvielfalt des Jazz. Jugendgerechte Moderation, Interaktionen und Partizipationsangebote machen dieses pädagogische Konzert kurzweilig und elementar erlebbar. Das Projekt etabliert mit seinen Inhalten und Strukturen eine Kulturvermittlung, die Jugendliche da abholt, wo sie stehen, ohne sich anzubiedern - die ihnen neben historischem und musikalischem Wissen insbesondere Freude an der Musik aufzeigt.

Sie ist vielseitig und aufregend, sie verbindet wie keine andere den Groove (Bauch) mit komplexen Harmonien (Kopf) und Impro-Konzepten.

Zur Band: Anlässlich dieses Projekts fanden sich unter der Leitung des Jazzgitarristen Jörn Baehr acht bekannte Musikerpersönlichkeiten der Region Stuttgart zusammen, die sich engagiert auf die Äste des "Jazztrees" schwingen und deren Arrangements den Auftritt zu einem hochkarätigen Konzertereignis werden lassen. Es ist kein Zufall, dass die mitwirkenden Musiker allesamt auch im jazzpädagogischen Bereich tätig sind.

Für alle Jugendlichen ab 12 Jahre und Schulklassen, die sich im Musikunterricht mit dem Thema Jazz befassen.

Kartenreservierungen bitte telefonisch unter 07141 910-3245 oder per E-Mail an jungebuehne@ludwigsburg-karlskaserne.de