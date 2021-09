Music on Screen - Cliff Richard Life-Übertragung

Klar ist da Nostalgie im Spiel, wenn Sir Cliff seine großen Hits „Move it“, „Devil Woman“ und „We don’t talk any more“ uvm. auf die traditionsreiche Bühne der Royal Albert Hall in London bringt. Immerhin war Cliff Richard mit seiner Band, den Shadows, schon Ende der Fünfziger ganz vorne mit dabei, als die erste große Rock ‚n‘ Roll-Welle von Amerika nach Europa schwappte. Nach den frühen Erfolgen konnte er sich in der Folge als brillanter Entertainer und Musiker auf der Bühne, in Film und Fernsehen etablieren und wurde so vor allem in seiner Heimat zur Legende.

Die Filmreihe „Music on Screen“ ist eine Kooperation von Kinokult e.V. und SCALA Kultur.

Länge: ca. 135 Min.