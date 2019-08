Am Mittwoch, den 30. Oktober findet zum ersten Mal der „Mundart-Stammtisch für Älle“ in Ludwigsburg im SCALA in Zusammenarbeit mit dem Verein „Schwäbische Mund.art“ statt.

Die Kabarettistin Sabine Essinger wird durch den Abend führen und Szenen aus ihren verschiedenen Programmen vortragen. Anschließend dürfen die Gäste Fragen stellen und ebenfalls Mundartliches beitragen. Das kann Selbstgeschriebenes, aber auch gerne Vorgelesenes sein. Auch andere Mundarten sind herzlich willkommen.