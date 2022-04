Music on Screen: This much I know to be true

Nick Cave und Warren Ellis präsentieren die Songs ihrer letzten beiden Studioalben in einer beeindruckenden Musik-Dokumentation.

Andrew Dominik setzt in seinem Film die außergewöhnliche kreative Beziehung von Nick Cave und Warren Ellis in Szene, welche die Songs ihrer letzten beiden Studioalben „Ghosteen“ (Nick Cave & the Bad Seeds) und „Carnage“ (Nick Cave & Warren Ellis) zum Leben erwecken. Gedreht in London und Brighton dokumentiert er die allerersten Performances der Alben, die im Frühjahr 2021 im Vorfeld ihrer Tournee durch Großbritannien entstanden. Der Zuschauer erlebt hautnah mit, wie Cave und Ellis, begleitet von Sängern und einem Streichquartett, jeden einzelnen Song behutsam zur Entfaltung bringen.