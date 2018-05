Music Power (Rock)

In einer Zeit in denen viele Bands mit Abschiedkonzerten ihren Fans "adieu" sagen müssen, feiert die Schwetzinger Band Music Power ein Jubiläum nach dem anderen. In den 70-er Jahren entscheiden sich fünf Schwetzinger Schüler, den Vorbildernder englischen und amerikanischen Musikszene nachzueifern. Bands wie "Creedence Clearwater Revival", die "Rolling Stones" oder "Steppenwolf" waren damals für viele Jugendlichen Idole und groß war der Reiz, genauso populär zu werden wie die Stars im Ausland.

Das Besondere bei den Auftritten der Band ist, dass immer wieder das Gefühl an der Freude an der Musik vermittelt werden kann. Da merkt man auch nach der nun über 30-jährigen Zusammenarbeit nichts von Routine, man spürt regelrecht den Spaß, den die Band immer noch an ihrer Musik hat; der Funke springt immer sehr schnell auf dasPublikum über. Locker und ungezwungen wirken die Auftritte, entsprechend sind jedesmal Reaktionen und Stimmung bei den Veranstaltungen, bei denen die Powers Dampf machen.