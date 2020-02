× Erweitern Music & Song Café Music & Song Café: 2 Männer

Freuen Sie sich auf 2 Musiker, die ihre Songs ausdrucksstark und sensibel zum Publikum transportieren. Sie spielen wie sie fühlen – authentisch. Sie liefern Gigs, die von mehr als nur versierter Musikalität geprägt sind.

Christof Schülke Vocals und Gitarre, Jürgen Sesterheim Saxofon, Vocals und Percussion und je nach Event-Charakter sind Gastmusiker mit von der Partie.

Individuell interpretierte Folk-, Soul-, Blues - Jazz-, Rockklassiker, Balladen sowie von Schülke selbst komponierte Songwritersongs gehören ins Repertoire. Sie sind innerlich auf „Tuchfühlung“, ihre emotional-musikalischen Schnittmengen sind groß und werden immer wieder neu kreiert. Sie lassen sich viel Freiraum für sensibel eingestreute Soli und arrangieren spontan.

Und so entsteht ihr grooviger Sound, ohne dass der einzelne verschwindet. Sie machen Ausflüge in die Emotionalität des Lebens – kritisch, schön, hin und wieder melancholisch, aggressiv, temperamentvoll – wie das Leben eben.

Neben Schülkes, „Light up the fire“ den „Black cars“ u.v.m. interpretieren sie auf ihre eigene Art legendäre Songs von Bob Marley, Van Morrison, Eric Burdon and the animals, Louis Armstrong, Harry Belafonte, Dusty Springfield, Cat Stevens, Leonard Cohen, The Limeliters, Suzanne Vega sowie Traditionals u.v.m.

„Dum spiro spero – Pokerwalk on the Big-C-Avenue“ darf natürlich nicht fehlen.

Jeder ist in seiner typischen Musikalität präsent. Schülke mit seiner markanten Stimme und den gekonnten Pickings auf der Gitarre, Sesterheim mit seinem markigen, flammenden und sanft hauchenden Saxofon und mit seiner souligen Stimme.

Das Duo hat seit Jahren Auftritte in der näheren und weiteren Region – Konzerte, Vernissagen, Theatermusik, open-stage-sessions…