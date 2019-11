ANDY SCOTT (Sweet) live auf Tuchfühlung mit den Stars von URIAH HEEP, NAZARETH, & WISHBONE ASH

Der Hattrick des Jahres!!!

Nicht etwa drei Tore am Stück sind bei „Music & Stories“ angesagt, sondern drei Konzerte hintereinander. Und zwar nur von den Top-Bands der obersten Classic-Rock-Liga. An gemeinsamen Abenden werden die UK-Legenden Uriah Heep, Wishbone Ash und Nazareth mit kompletten Sets Hits wie „Lady In Black”, „Stealin” (Uriah Heep), „Lorelei”, „Persephone” (Wishbone Ash) „Dream On”, „Hair Of The Dog” (Nazareth) und viele andere zielsicher versenken. Drei Spielzeiten von drei Genre-Giganten, die allesamt schon auf 50 Jahren Karriere zurückblicken können – Rockerherz was willst du mehr?

Vielleicht ein paar persönliche und intime Details aus dem Leben der gestandenen Rocker? Auch die gibt es im Rahmen von „Music & Stories“. Kein Geringerer als Andy Scott von Sweet entlockt den Kollegen zwischen den Auftritten bis dato Verborgenes. Und sorgt als „Schiedsrichter“ bzw. Moderator dafür, dass wenn es dank der pikanten Geheimnisse, die zwischen den Konzerten enthüllt werden, schon nicht sauber, so doch zumindest fair und extrem unterhaltsam zugeht. Selbst wenn es die Befragen garantiert versuchen werden, dem Andy können sie nichts vormachen. Scott wird die Jungs grillen. Und dem Publikum auch nicht, bekommt es doch durch Liveschaltungen in den Backstage-Bereich zusätzliche tiefe Einblicke.

Mehr Rock und Gossip auf einmal ist kaum möglich. Klatsch, Konzerte, Tratsch und Tradition - „Music & Stories“ ist das Rock'n'Roll-All-Over-Rundumsorglos-Paket.

Ein Volltreffer in mehrfacher Hinsicht und ein Gewinn für Bands und Fans gleichermaßen!