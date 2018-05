Die jüngste Produktion des Musiker-Duos Ania Losinger und Mats Eser aus der Schweiz, die nach der unlängst veröffentlichten CD-Trilogie entstand, ist eine Konzertperformance, in der sie sich ganz dem rein akustischen Instrumentarium Xala II und Marimba/Percussion widmen.

Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit dem lang nachklingenden Raum – wie er im swt - KulturWerk gegeben ist. Wie Licht von Wänden und Decke zurückgeworfen wird geht der Nachhall seinen Weg und wird als unsichtbarer Mitmusiker in die Musik eingeflochten. Dieses präzise Zusammenspiel entwickelt einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Die sich öffnenden Tonlandschaften der Xala und der Marimba führen in eine Welt repetitiver Rhythmen und kunstvoller Reduktion. Der Zusammenklang der beiden Instrumente offenbart ein breites Spektrum von poetisch leiser Kammermusik bis hin zu magisch orchestraler Kraft.

„Music for an Open Space“ feierte seine umjubelte Uraufführung beim Festival für Europäische Kirchenmusik 2017 in Schwäbisch Gmünd in der dortigen Johanniskirche.

Ania Losinger, Xala II / Mats Eser, Marimba und Percussion