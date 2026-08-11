Musica Antiqua | Herbstmusik: Begegnungen

Alfred Gross führt in seinem Konzert Präludien aus Johann Sebastian Bachs „Wohltemperierten Klavier“ mit Suiten Johann Jacob Frobergers zusammen.

Dabei korrespondieren nicht nur die Tonarten, sondern auch deren jeweiliger musikalischer Gestus und Ausdruck. Mit dem feinsinnigen und nuancenreichen Klang des Clavichords erhält das Publikum einen selten zu hörenden Klangeindruck, der im Barock weit verbreitet war.