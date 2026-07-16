Musica Antiqua | Sommermusik: Amasque

Englische Theatermusik aus dem 17. Jahrhundert mit dem Amaconsort.

Das Programm „Amasque“ präsentiert musikalische Vielfalt aus dem England des 17. Jahrhunderts, die von Theatermusik bis zum Consortspiel reicht. Im Zentrum steht die Musik der Masques. Dieses höfische Spektakel aus Tanz, Theater und Feier gilt unter anderem als Vorläufer der englischen Oper. In den farbenreichen Masque-Suiten werden in Tänzen und Liedern ganze Geschichten erzählt und neben bekannten Stücken werden auch musikalische Entdeckungen zu hören sein.