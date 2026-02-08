Musica Antiqua | Sommermusik: Feuer, Wasser, Erde, Luft

Eine Veranstaltung zum Gedenken 300 Jahre Stadtbrand 'Reutlingen brennt'.Musikalisch-literarische Annäherung mit dem Trio Chateau und Klaus-Dieter Mayer (Rezitation).

„Daß mein Hauß zu Asche worden, bringt mir darum nicht Verdruß, Weil auch ich, der Wirth zum Hause, kürtzlich Asche werden muß.“ (Feuersbrunst - Friedrich von Logau).

In ihrem Programm spüren Klaus-Dieter Mayer als Erzähler und die Musiker des Trio Chateau den vier Elementen „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ nach. Jedes der Elemente ist Segen und Fluch, Wohl und Wehe, lebensnotwendig und lebensbedrohend zugleich – wie das große Reutlinger Feuer im September 1726.