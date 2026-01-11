Musica Antiqua | Wintermusik: Barock galant

Triosonaten von Vivaldi bis Carl Philipp Emanuel Bach.

Von der barocken Pracht einer Sonate von Vivaldi über die virtuose e-Moll Sonate des großen Johann Sebastian Bach bis zum galanten Stil der Sonaten Carl Philipp Emanuel Bachs: das Trio spielt in seinen Interpretationen meisterlich mit den Klangfarben seiner Instrumente und schafft eine wunderbare Melange aus dem hell strahlenden Klang der Flöte, dem silbrigen Ton des Cembalos und dem dunklen Timbre des Fagotts.

Stefan Albers – Flöte

Susanne Götz – Cembalo

Albrecht Holder – Fagott