Musica Antiqua | Wintermusik: "Meine Prager lieben mich" - Mozart in Prag

Mozart in Prag

Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Briefe sowie Reisenotizen zu seinem Aufenthalt in Böhmen

Klaus-Dieter Mayer, Rezitation

Trio Chateau:

Norbert Strobel, Oboe

Peter Fellhauer, Klarinette

Albrecht Holder, Fagott

Prag war Mozarts Lieblingsstadt, das dortige Publikum liebte ihn weit mehr als das heimische in Wien. Die Paläste der böhmischen Hauptstadt waren voller Musik und Mozart komponierte zahlreiche Werke in dieser inspirierenden Umgebung. Auch sein dort vollendeter "Don Giovanni" trat von Prag seinen Siegeszug durch ganz Europa an.