Musica Antiqua | Wintermusik: Süßes Leben, bitt’re Reu‘

In der Matinée wird Marie Antoinette als heitere, unbefangene junge Frau dargestellt, die alle Süße des Lebens genießt und auskostet, die ernst genommen werden möchte und auf Widerstände stößt.

Doch das bittere Ende kommt: die Revolution fordert ihre Opfer.

Als mâitre de plaisir berichtet Stephan Mester aus den Zeugnissen ihrer Zeit: den Plaudereien aus dem Nähkästchen ihres Friseurs und ihrer Hofdamen, den Briefen an ihre Mutter und an ihren Bruder Joseph II. Musikalisch führt Urte Lucht an den französischen Hof und schlägt musikalisch eine Brücke in die österreichische Heimat Marie Antoinettes.