Musica Antiqua - Wintermusik

Theatralisches und Musikalisches aus dem Leben des Dichters August von Kotzebue, der am 23. März 1819 in Mannheim von einem Studenten erdolcht wurde.

Werke von Christoph Willibald Gluck, Ludwig van Beethoven, Antonino Salieri, Franz Schubert, Franz Xaver Süßmayr, Luigi Cherubini, Étienne-Nicolas Méhul u. a.

Urte Lucht, Hammerflügel

Dieter E. Neuhaus, Rezitation

August von Kotzebue war Jurist und der meistgespielte Komödienautor seiner Zeit. Theaterdirektor Johann Wolfgang von Goethe brachte am Weimarer Hoftheater 87 seiner mehr als 220 Stücke auf die Bühne. Für Opern schrieb er Libretti, und die Musik hat ihn und sein Werk wesentlich bestimmt. Faszinierend und umtriebig war sein Leben in einer Welt voller Revolutionen und Kriege, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umbrüche. Umstritten war er bei seinen Zeitgenossen als Autor trotz seiner unglaublichen Erfolge, vor allem aber wegen seiner Ablehnung der deutschen Freiheitsbewegung. Und so wurde August von Kotzebue Opfer eines politischen Attentats. Urte Lucht und Dieter E. Neuhaus blicken musikalischtheatralisch zurück in die Welt vor 200 Jahren, entdecken Befremdliches, vor allem aber erstaunlich viel Vertrautes…