Musica Antiqua - Wintermusik

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Hans Posegga, Erwin Schulhoff und Ludwig van Beethoven.

Trio Chateau

Norbert Strobel, Oboe

Peter Fellhauer, Klarinette

Albrecht Holder, Fagott

Klaus-Dieter Mayer, Rezitation

Man schreibt das Jahr 1786 in Prag. Hanns-Josef Ortheil beschreibt in seinem Roman „Die Nacht des Don Juan“ das Aufeinandertreffen dreier ganz besonderer Männer: Wolfgang Amadeus Mozart, der gerade mit dem Librettisten Lorenzo da Ponte an seiner Oper „Don Giovanni“ arbeitet und der begnadete Lebemann und Frauenheld Giacomo Casanova, der unerwartet und plötzlich für einige Wochen Gast beim Grafen Pachta ist. Es entwickelt sich ein faszinierendes Spiel um Frauen, Kunst, Musik, Macht und ausgeklügelten Genuss.

Klaus-Dieter Mayer spürt in seiner Lesung dem feingesponnenen Intrigennetz in Ortheils Roman nach, und das Trio Chateau liefert mit Auszügen aus Mozarts Opern den musikalischen Genuss fein nuanciert dazu.