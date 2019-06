Musica Antiqua

Das erste Konzert der Sommermusik nimmt Sie mit auf eine Reise nach Schloss Sanssouci im 18. Jahrhundert. Hier komponierte, musizierte und philosophierte der preußische

Monarch Friedrich der Große. Unterstützt von seinem Flötenlehrer Johann Joachim Quantz komponierte er mehr als 100 Sonaten für „sein“ Instrument, das er selbst auch auf

gehobenem Niveau beherrschte. In den Konzerten, deren Atmosphäre der Maler Adolph von Menzel in seinem bekannten Bild vom „Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci“

kongenial auf die Leinwand gebannt hat, stand daher die Flöte oft im Mittelpunkt.

Weitere illustre Mitglieder der Hofmusik waren Carl Philipp Emanuel Bach, Franz Benda und Carl Heinrich Graun. Die drei Künstler des heutigen Abends transportieren die Konzertabende

am Hof von Sanssouci mit höfisch-virtuoser Musik der genannten Komponisten meisterhaft in die Gegenwart.

Programme

Das ausführliche Programm liegt bei den Konzerten kostenlos für Sie bereit. Programmänderungen vorbehalten.

Wally Hase, Flöte

Susanne Götz, Cembalo

Albrecht Holder, Fagott