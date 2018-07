Musica Antiqua - Sommermusik

Die Kunst der Diminution

Instrumentalmusik der Renaissance

Werke von Diego Ortiz, Antonio de Cabezon, Francesco Rognoni, Luzzascho Luzzaschi, Andrea Gabrieli, Silvestro Ganassi, Leonhard Lechner, Jakob Hassler und Jacob van Eyck

Daniel Koschitzki, Renaissanceblockflöte

Alfred Gross, Renaissancecembalo

Die kunstvolle Diminution, das virtuose Variieren der Gesangslinien von Chansons, Madrigalen und Motetten, ist die Domäne der Instrumentalmusik der Renaissance. Anleitungen von Ortiz, Rognoni und Ganassi kamen gedruckt auf den Markt und aus ihnen lernten Generationen von Instrumentalisten, wie sich improvisatorisch die Fülle der mehrstimmigen Vokalmusik in vielfältiger Weise auf das Instrument übertragen lässt.

Daniel Koschitzki und Alfred Gross, alte Weggefährten im Bereich der barocken Kammermusik, haben sich nach längerer Zeit wieder zu einem Duo zusammengetan, um dieses vitale und virtuose Repertoire dem Sondelfinger Publikum vorzustellen.

Für Daniel Koschitzki ist es ein Weg zurück in die Alte Musik, kennt man ihn doch unterdessen in vielen großen Konzertsälen als Kopf der Klassik-Band „Spark“, die regelmäßig das meist junge Publikum mit ihrer unbändigen Spielfreude zu Begeisterungsstürmen hinreißt.

Alfred Gross beschäftigt sich schon seit längerer Zeit intensiv mit dem Tastenrepertoire der Renaissance und ist für den Blockflötisten der ideale Duopartner.

Daniel Koschitzki, Renaissanceblockflöte

Daniel Koschitzki, 1978 in Heilbronn geboren, gilt als einer der führenden Blockflötisten seiner Generation. Stilistisch wie konzeptionell entzieht er sich bewusst jeglichem Schubladendenken und feiert stattdessen eine leidenschaftlich-kreative Ausdrucksvielfalt.

Seine Begeisterung gilt der Alten Musik genauso wie dem klassisch-romantischen Repertoire, der Minimal Music sowie Improvisationen und Auseinandersetzungen mit elektronischer Musik, Jazz, Pop, Funk und Soul. Er studierte an der Hochschule für Musik in Karlsruhe Blockflöte bei Karel van Steenhoven. Zusätzlich machte er parallel dazu eine Ausbildung als Pianist bei Michael Uhde und Markus Stange. Beide Fächer schloss er 2007 „mit Auszeichnung“ ab. Von 2001 bis 2007 spielte er im Amsterdam Loeki Stardust Quartet. 2006 gründete er mit Andrea Ritter das Barockensemble Koschitzki & Ritter sowie 2007 gemeinsam mit ihr die „klassische Band“ Spark. Dieses Quintett, das zwei Blockflöten mit der klassischen Klaviertriobesetzung kombiniert, wurde 2011 mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet und konzertiert mittlerweile auf den bedeutendsten Bühnen und Festivals der Welt.

Alfred Gross, Renaissancecembalo

Alfred Gross studierte Schulmusik, Musikwissenschaften und Kirchenmusik in Saarbrücken und setzte seine Studien als Cembaloschüler von Don Franklin (Pittsburgh/USA) und bei dem legendären Amsterdamer Cembalisten Gustav Leonhardt fort. Konzerte führten ihn als Cembalist, Clavichord- und Fortepianospieler in viele europäische Länder. Der Reutlinger unterrichtete Cembalo an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen und an der Musikhochschule Stuttgart. Heute kann er sich frei von Lehrverpflichtungen ganz dem Spiel der historischen Tasteninstrumente und seiner Instrumentensammlung widmen. Neben dem eleganten und klangvollen Spiel erfreut sich das Publikum der Konzerte von Alfred Gross stets an dessen kenntnisreicher und erhellender Moderation.