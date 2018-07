Musica Antiqua - Sommermusik

Der Zauber des Gambenconsorts PHANTASM

Englische Klangmagie der Renaissancezeit

Mit Werken von William Byrd, Orlando Gibbons, William Lawes und Henry Purcell

Laurence Dreyfus, Diskantgambe und Leitung

Emilia Benjamin, Diskatgambe

Jonathan Manson, Altgambe

Heidi Gröger, Tenorgambe

Markku Luolajan-Mikkola, Bassgambe

In der Konstellation der europäischen Kammermusik wird die Formation eines englischen

Gambenconsorts der Renaissance als Zenit betrachtet. Sobald fünf Gamben in wohlklingender Eufonie übereinstimmen, entsteht eine magische Klangwelt, deren Harmonien gerne mit himmlischen Gesängen verglichen werden. Das Programm des mehrfach preisgekrönten englischen Gambenconsorts PHANTASM widmet sich den Meisterwerken der führenden englischen Consortkomponisten Byrd, Gibbons, Lawes und Purcell, deren Werke in üppiger und lebendiger Mehrstimmigkeit schwelgen. Unerwartet dringt diese Musik tief in die Fülle des menschlichen Bewusstseins ein, um dabei das Herz des Zuhörers intim zu berühren.

PHANTASM

Das vielfach preisgekrönte Gambenensemble PHANTASM wurde 1994 von Laurence Dreyfus gegründet und etablierte sich schnell als das aufregendste Gambenconsort im weltweiten Konzertleben, indem es durch die Intensität und technische Perfektion seiner Interpretationen neue Maßstäbe im Bereich derConsort-Musik setzte. Zu internationaler Bekanntheit gelangte PHANTASM bereits durch seine Debüt-CD mit Werken von Henry Purcell, die mit einem Gramophone Award für die beste instrumentale Barockeinspielung des Jahres 1997 ausgezeichnet wurde. Seitdem tourt das Ensemble durch die ganze Welt und konzertiert auf den jeweils bedeutendsten Kammermusikpodien in Städten wie London, Prag, Tokio, Istanbul, Helsinki, Berlin, New York und Washington D.C. Kürzliche Engagements führten die Musiker zu Festivals wie den Musikfestspielen Sanssouci Potsdam, dem Heinrich-Schütz Musikfest Dresden, den Tagen Alter Musik Regensburg, dem Festival Oude Muziek Utrecht und vielen mehr sowie zu Konzertreihen im Palais des Beaux Arts Brüssel, im Konzerthaus Wien, in der Wigmore Hall London und in De Bijloke Gent – Auftritte, von denen Kritiker nicht selten zu so enthusiastischen Äußerungen, wie „der eigentliche Höhepunkt des Festivals“ oder „bestes Gambenensemble der Welt“ hingerissen wurden.

Ein gewisser Schwerpunkt von PHANTASMs Repertoire liegt dabei auf der englischen Musik der Renaissance und des Barock – doch auch italienische oder französische Gambenliteratur stehen auf den Programmen des Ensembles, ebenso wie beispielsweise Bachs Kunst der Fuge und Mozarts Bearbeitungen der Bachschen Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier.

Die bislang 18 Aufnahmen des Gambenconsorts wurden von Publikum und Kritikern einmütig begeistert aufgenommen und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Gramophone Award oder dem Diapason d‘Or.