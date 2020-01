Musica Antiqua - Wintermusik

2020 jährt sich zum 500. Mal der Todestag des ersten deutschen Musikdruckers: Erhard Öglin druckte in den Jahren 1507 lateinische Oden und 1512/1513 Sammlungen mit deutschen Liedern. Er vollbrachte diese Pioniertat zwar in Augsburg, aber Öglin war ein gebürtiger Reutlinger. Das in Reutlingen beheimatete Peñalosa-Ensemble und der Reutlinger Cembalist Alfred Gross werden diese musikalischen Kleinodien in unterschiedlichem Klanggewand wieder hörbar machen. Als a-cappella-Vokalsätze, als Instrumentalbearbeitungen und in vokal-instrumental gemischter Besetzung werden freudige wie traurige Liebeslieder und Vertonungen von Horaz-Gedichten erklingen und die Musik der deutschen Hochrenaissance wieder lebendig werden lassen.

Mittwoch, 12. Februar 2020, 20 Uhr

Vortrag: Der erste deutsche Musikdrucker – ein gebürtiger Reutlinger. Erhard Öglins Musikdrucke um 1500

Referentin: Prof. Dr. Nicole Schwindt

Musikalische Umrahmung: Alfred Gross, Clavicytherium

VHS Reutlingen, Hans-Haußmann-Saal

Prof. Albrecht Holder