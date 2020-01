Musica Antiqua - Wintermusik

Hermann Hesse war mehr als ein Musikliebhaber. Von seiner wahrscheinlich ersten Begegnung mit Musik im schwäbisch-pietistischen Elternhaus bis kurz vor seinem Tod mit einer Klaviersonate Mozarts im Radio war er stets mit Musik befasst. Dies blieb nicht ohne Folgen für sein literarisches Schaffen, sei es in seinen Romanen, Erzählungen, Geschichten oder auch in seinen Briefen. Bei kaum einem anderen Dichter übte die innige Beziehung zur Musik so tiefen Einfluss auf die Form des dichterischen Schaffens aus. Die unverwechselbare Sprachmelodie seiner Gedichte und Prosawerke offenbart, wie intensiv er das Dichten in deutscher Sprache als Musik empfand, wie er mit Worten, Satzgestaltungen und Motiven musizierte.

Den engen Verbindungen zwischen Musik und Literatur spürt das Programm nach mit Gedichten sowie Auszügen aus Briefen und großen literarischen Werken wie „Der Steppenwolf“, „Mozarts Opern“, „Das Glasperlenspiel“ u.a. Hesses feines Gespür für inhaltsreiche Texte korrespondiert dabei aufs Harmonischste mit Kammermusik von Mozart, Beethoven und Ibert.

