Musica Antiqua

Herbstmusik "Herbst des Mittelalters".

Tastenmusik der Jahre 1400 bis 1550.

Alfred Gross lässt die Klänge des späten Mittelalters und der Renaissance im gotischen Ambiente der Kapelle im Heimatmuseumsgarten auf einem Clavicytherium-Nachbau basierend auf dem einzig erhaltenen Original von ca. 1480 aus Ulm ertönen. Erklingen werden Auszüge aus dem Codex Faenza bis hin zu Kompositionen von Leonhard Kleber und Paul Hofhaimer, die Zeugnis von der wunderbaren Musik vergangener Zeiten geben.

Das Clavicytherium in seiner aufrechtstehenden Form ist sozusagen eine mechanisierte gotische Harfe, das platzsparend an einer Wand platziert werden konnte. Der Nachbau von Emile Jobin (Paris) aus dem Jahr 2003 besitzt einen Tonumfang von F-a2, die Darmsaitenwerden von Kondorkielen gezupft. Blumen im Hintergrund zeigen burgundische Margeriten nach Motiven auf dem Kachelfußboden des Château de Germolles bei Châlon-sur-Saône.