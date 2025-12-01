musica nova | Caroline Rohde - Spheres of Blurred Memories

Unter dem Motto „Spheres of Blurred Memories“ spielt die junge Virtuosin Caroline Rohde neue Werke für Instrumente der Blockflötenfamilie.

Zu erleben ist u.a. „The long forgetting“ der australischen Komponistin, Pädagogin und Forscherin Liza Lim. Diese verbindet die Ästhetik der zeitgenössischen Musik u.a. mit der Klangwelt der australischen Ureinwohner. Von Rolf Riehm spielt Caroline Rohde „Weeds in Ophelia‘s Hair“, mit dessen Interpretation sie 2023 beim Festival Weit! Weingarten! begeisterte. Die mit Spannung erwartete Uraufführung eines neuen Werks des Mainzer Komponisten Alexander Reiff beschließt den Abend. Die Kompositionen von Reiff sind beeinflusst von internationaler Folklore, Jazz und HipHop.