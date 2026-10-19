musica nova | Dialoge

Werke von Henri Dutilleux, Georg Katzer, Sarah Nemtsov und Rebecca Saunders.

Die Geschwister Lilja und Aniele Steininger musizieren seit früher Kindheit zusammen und spielen bei der musica nova u.a. Duos für Querflöte und Klavier.

Sarah Nemtsov zählt zu den wichtigen zeitgenössischen Komponistinnen. Auf dem Programm stehen auch zwei Kompositionen für Klavier solo, u.a. „Shadow“ von Rebecca Saunders. Die zweite Konzerthälfte ist dem Komponisten Georg Katzer gewidmet, einem Pionier der elektronischen Musik in der ehemaligen DDR.