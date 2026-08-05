musica nova | Feuerspeiender Regen

Klavierabend „Feuerspeiender Regen“ zum Gedenken an den großen Reutlinger Stadtbrand vor 300 Jahren mit einer Uraufführung von Veit Erdmann-Abele.

Das Klavierduo Hayashizaki-Hagemann eröffnet mit dem „Grand Duo“ für Klavier zu vier Händen des Reutlinger Komponisten Veit Erdmann-Abele, einer Auftragskomposition der Stadt Reutlingen. Sein großangelegtes Werk in fünf Sätzen ist Musik, die ohne illustrierend zu sein, die Hörenden unmittelbar in eine neue faszinierende Klangwelt entführt.

Zwischen den Sätzen wird aus der Erzählung „Eine reichsstädtische Glockengießerfamilie“ (1858) von Hermann Kurz. gelesen, die die Ereignisse im September 1726 schildert. Kombiniert wird Musik und Lesung mit einer kleinen Kalligraphie-Performance von Shoko Hayashizaki. Die Schilderung der Ereignisse im September 1726 aus der Feder des Reutlinger Autors weckte auch im fernen Japan großes Interesse und führte zu einer Veröffentlichung der Universität Kagoshima. „Das hat uns auf die Idee gebracht, die Lesung mit einer kleinen Kalligraphie-Performance von Shoko Hayashizaki zu kombinieren. Dieser „Weg des Schreibens“ bezieht sich auf zentrale Begriffe im Text von Kurz und setzt überraschende Akzente.