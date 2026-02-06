musica nova | Trio vis-à-vis - Nordische Klänge

Kunstmuseum Reutlingen | Konkret Eberhardstraße 14, 72764 Reutlingen

Das Trio vis-à-vis lädt zu einem Rendezvous mit den Klangfarben und Klangwelten Nordeuropas ein. Zu hören sind Werke von Björk Guðmundsdóttir, Karin Rehnqvist, Kaija Saariaho, Astrid Solberg (UA) und Nicolai Worsaae.

In unterschiedlichen Besetzungen von Stimme Solo bis zum Trio mit Flöte, Stimme und Violoncello interpretieren die Künstler*innen Neue Musik aus Norwegen, Schweden, Island, Finnland und Dänemark. Ein Höhepunkt des Programms sind die Bearbeitungen von Liedern der isländischen Sängerin Björk.

Trio vis-à-vis:

Natasha López, Stimme

Petra Arman, Flöte

Hugo Rannou, Violoncello

