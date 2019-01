Ein Konzern in der musica nova-Reihe entfacht bei den jungen Musiker-/Innen jedesmal Neugier und Lust auf ein Klangenabenteuer, expressive Dramatik und musikalische Entdeckung.

Eine Schülerin der Musikschule beschrieb nach ihrem ersten großen musica nova-Projekt die besondere Herausforderung und die gleichzeitig entstehende Faszination beim erarbeiten von zeitgenössischer Musik: "Da schleicht sich keine Routine ein. Neue Musik ist zwar komplex, aber das ist jede andere Art von Musik auf ihre Weise auch. Für mich ist sie einfach eine besondere From des Ausdrucks von Gedanken und Gefühlen. Man muss aus seiner Kompfortzone ausbrechen, also flexibel sein. Ausprobieren, reinhören, machen, experementieren - das ist spannend. Hier kann ich einen Teil von mir selbst in das Stück einbauen, hab Freiheit. Da ist mir erstmals richig bewusst geworden, was ich mit meinem Instrument alles machen kann, was ich ausdrücken kann."