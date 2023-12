musica nova - alla ungherese

Yseult Jost, Klavier

Domingos Costa, Klavier

Werke von Paulo Bastos, Peter Eötvös, Michael Frank Hagemann, György Kurtág, Wolfgang Rihm, Marco Stroppa, Caspar Johannes Walter, sowie Uraufführungen von Manuel Durão und Fredrik Zeller

Das französisch-portugiesische Klavierduo Jost-Costa zeichnet sich durch eine sensible Klangkultur und raffinierte Virtuosität aus. In der musica nova präsentiert es eine außergewöhnliche Programmkonzeption. Die Quelle der Inspiration für dieses Konzert mit Musik für Klavier zu vier Händen war das 1988 komponierte Werk „quasi una fantasia…“ (für Ensemble und Klavier) des ungarischen Komponisten und leidenschaftlichen Interpreten vierhändiger Klaviermusik György Kurtág. Beispielhaft präsentiert dieses Werk den musikalischen Kosmos Kurtágs. Eine musikalische Welt, die sich durch viele offensichtliche und weniger sichtbare Bezüge und Querverbindungen zur der Musiktradition auszeichnet.

Im Mittelpunkt des Konzerts stehen die „Játékok“ (Spiele), eine Sammlung von aphoristischen Stücken für Klavier: musikalische Gesten in einer scheinbar unerschöpflichen Vielfalt. Ein Opus Magnum der vierhändigen Klaviermusik, das bis heute erweitert wird. Reizvolle Titel wie „Blumen die Menschen, nur Blumen (…sich umschlingende Töne)“ beflügeln die Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Soirée werden die verschiedenen Werke „sich umschlingen - fast wie eine Fantasie“. So entstehen ästhetische Kontraste und Verwandtschaften zwischen der Musik von György Ligeti und den Werken von Peter Eötvös, Paulo Bastos, Wolfgang Rihm, Frederik Zeller u.a. Die Werke von Fredrik Zeller und Manuel Durão werden an diesem Abend uraufgeführt.