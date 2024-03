musica nova - decade

Trio Sæitenwind

Jonas Tschanz, Saxofon

Olivia Steimel, Akkordeon

Karolina Öhman, Violoncello

Gespielt werden Werke von Artur Akshelyan, Arturo Corrales, Christian Diemer, Fojan Gharibnejad, Carsten Hennig und Ezko Kikoutchi.

Frisch und berauschend begeistert das Trio SÆITENWIND in der unkonventionellen Besetzung Saxofon, Akkordeon und Violoncello mit seinen mitreißenden Interpretationen. Das Trio präsentiert in seinen Konzertprogrammen eine große Vielfalt, auch in kultureller Hinsicht. Auftragswerke und Uraufführungen von Komponistinnen und Komponisten aus aller Welt bilden einen wichtigen Teil seiner Identität. In der Reutlinger Konzertreihe für Neue Musik „musica nova“ präsentiert das Trio SÆITENWIND u.a. Werke des Armeniers Artur Akshelyan, der iranischen Komponistin Fojan Gharibnejad und der japanischen Komponistin Ezko Kikoutchi.

Die drei Musiker/innen aus Deutschland, Schweden und der Schweiz gründeten das Trio SÆITENWIND im Jahre 2013 während ihres Studiums in Basel. Das Trio war Stipendiat der Schierse-Stiftung (Berlin) und wurde beim Concours Nicati, dem renommiertesten Wettbewerb für zeitgenössische Musik in der Schweiz, ausgezeichnet.