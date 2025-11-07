musica nova I Dini Mueter Trio – Punkbox

In seinem neuen Projekt „Punkbox“ lotet das im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz beheimatete Dini Mueter Trio die Schnittmengen zwischen Punkkultur und musikalischer Avantgarde aus.

In der Musik der in Barcelona lebenden Komponistin und Aktivistin Verena Weinmann findet man eine breite Palette an Punk- und New Wave-Anspielungen. Auch in Werken anderer Komponisten begegnet man Fundstücken aus der Punkbox: Während „Il motivo degli oggetti di vetro“ von Salvatore Sciarrino subtil durch solche Einflüsse geprägt ist, beeindruckt „Schizophrenia“ von Yann Robin mit energischem Furor und verdichteter Übersättigung des Materials.

Der Komponist Matthias Sebastian Krüger wirft in seiner Komposition „klopfen IIb“ für Klarinette, Baritonsaxophon und (mit 11 Maqianos) präpariertes Klavier einen kritischen Blick auf die Gegenwart, insbesondere auf den katastrophalen Verschleiß von Ressourcen. Gespannt sein darf man auf ein neues Werk von Michael Pelzel, dem Komponisten von „Dance Machine“ und „Glissomaniac“.