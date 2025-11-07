musica nova I Dini Mueter Trio – Punkbox

Kunstmuseum Reutlingen | Konkret Eberhardstraße 14, 72764 Reutlingen

In seinem neuen Projekt „Punkbox“ lotet das im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz beheimatete Dini Mueter Trio die Schnittmengen zwischen Punkkultur und musikalischer Avantgarde aus.

In der Musik der in Barcelona lebenden Komponistin und Aktivistin Verena Weinmann findet man eine breite Palette an Punk- und New Wave-Anspielungen. Auch in Werken anderer Komponisten begegnet man Fundstücken aus der Punkbox: Während „Il motivo degli oggetti di vetro“ von Salvatore Sciarrino subtil durch solche Einflüsse geprägt ist, beeindruckt „Schizophrenia“ von Yann Robin mit energischem Furor und verdichteter Übersättigung des Materials.

Der Komponist Matthias Sebastian Krüger wirft in seiner Komposition „klopfen IIb“ für Klarinette, Baritonsaxophon und (mit 11 Maqianos) präpariertes Klavier einen kritischen Blick auf die Gegenwart, insbesondere auf den katastrophalen Verschleiß von Ressourcen. Gespannt sein darf man auf ein neues Werk von Michael Pelzel, dem Komponisten von „Dance Machine“ und „Glissomaniac“.

Info

Kunstmuseum Reutlingen Logo
Kunstmuseum Reutlingen | Konkret Eberhardstraße 14, 72764 Reutlingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - musica nova I Dini Mueter Trio – Punkbox - 2025-11-07 19:30:00 Google Yahoo Kalender - musica nova I Dini Mueter Trio – Punkbox - 2025-11-07 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - musica nova I Dini Mueter Trio – Punkbox - 2025-11-07 19:30:00 Outlook iCalendar - musica nova I Dini Mueter Trio – Punkbox - 2025-11-07 19:30:00 ical

Tags